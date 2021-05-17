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هاني بن بريك يتحدث عن الذي يقف وراء تعطيل الخدمات في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

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تحدث نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، عن الجهة التي تقف وراء تعطيل الخدمات العامة ومنها الكهرباء في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية .

 

وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "من يريد أن يقحم الانتقالي في تعطيل الخدمات ومنها الكهرباء ويخطط لذلك، هو ذاته الذي يقف خلف تعطيل أداء حكومة المناصفة" .

 

وأضاف "فنجاح الحكومة بالانتقالي إثبات لنجاح إدارته، فكان لابد للشيطان أن يعطل ويتفنن بتعذيب الشعب ويقول الانتقالي هو الحكومة!!!" .. مؤكداً أن الإنتقالي خيار شعب فلا تعبثوا مع الشعب

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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