شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هاني بن بريك يتحدث عن الذي يقف وراء تعطيل الخدمات في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تحدث نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، عن الجهة التي تقف وراء تعطيل الخدمات العامة ومنها الكهرباء في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية .



وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "من يريد أن يقحم الانتقالي في تعطيل الخدمات ومنها الكهرباء ويخطط لذلك، هو ذاته الذي يقف خلف تعطيل أداء حكومة المناصفة" .

وأضاف "فنجاح الحكومة بالانتقالي إثبات لنجاح إدارته، فكان لابد للشيطان أن يعطل ويتفنن بتعذيب الشعب ويقول الانتقالي هو الحكومة!!!" .. مؤكداً أن الإنتقالي خيار شعب فلا تعبثوا مع الشعب