وكيل محافظة حضرموت يتفقد عدداً من المشاريع الخدمية بمديرية الريدة وقصيعر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش اليوم عدداً من المشاريع الخدمية في مديرية الريدة وقصيعر.



واطلع الوكيل بن حبريش ومعه مدير عام المديرية العميد محمد الجريري، على أوضاع الكهرباء مستمعًا من مدير فرع المؤسسة بالمديرية المهندس هاني السقطري لشرح حول الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمة الكهربائية ومتطلباتها العاجلة ومنها تنفيذ مشروع تحسين الشبكة الداخلية.

كما زار عدد من المرافق الصحية واطلع على الاستحداثات التي ستعزز من الخدمات الصحية في المديرية ومنها انشاء مركز صحي في منطقة شخاوي وتأثيث الوحدة الصحية في منطقة سرار ودعمها بالتجهيزات اللازمة ورفع الدراسات لإنشاء وحدة صحية جديدة في منطقة وادي بدش.

وتفقد الوكيل مركز البسمة لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يقدم خدمات مجانية ونموذجية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية بالمديرية.

كما تفقد متحف سرار للآثار واطلع على ما يحتويه من وثائق ومقتنيات وأعمال تتعلق بالموروث الشعبي كالحلي والأدوات المنزلية النحاسية والفخارية والازياء والاسلحة القديمة.

وشدد وكيل المحافظة على المزيد من الاهتمام بالتوثيق والتدوين للادوار التاريخية وجمع الارث الثقافي الزاخر للمنطقة مشيرًا إلى أن ما تتمتع به حضرموت عامة ومناطق المشقاص خاصة من ثراء وتنوع ثقافي وتراثي يستحق الإهتمام من المؤسسات الرسمية ومن الباحثين والمهتمين بشؤون التاريخ والثقافة والتراث.