شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الحزام الأمني تحبط هجوما إرهابيا على أحد مقراتها في محافظة أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أحبطت قوات الحزام الأمني ، اليوم الإثنين، هجوما إرهابيا شنه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على أحد مقراته الأمنية في محافظة أبين، جنوبي البلاد.



واستهدف الهجوم المسلح مقر الحزام الأمني في مديرية "لودر"، إحدى مديريات المنطقة الوسطى في أبين على الحدود مع محافظة البيضاء (وسط) التي تخضع لسيطرة الحوثيين وتحولت إلى ملاذ آمن لتنظيم القاعدة الإرهابي منذ أعوام.

وقال متحدث القوات الجنوبية والمنطقة العسكرية الرابعة بالجيش النقيب محمد النقيب، في بيان مقتضب، إن الهجوم المباغت لتنظيم القاعدة الإرهابي "لم يسفر عن أي خسائر".

وأوضح البيان، أن الهجوم استهدف مقر قوات الحزام الأمني بمديرية لودر في وقت مبكر اليوم الإثنين.