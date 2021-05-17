شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يتلقى برقية تهنئة من نظيره التركماني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة من نظيره التركماني قربان محمدوف بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وقال في برقيته " اعتقد جازما ان هذه المناسبة الرائعة والتي ظلت لقرون رمزا للقيم الروحية العالية كالانسانية والاحسان والعطف والصفاء سوف تساهم في نماء العلاقات بين بلدينا وتقويه التفاهم المشترك والتضامن. بين الامة الاسلامية. ادعو الله العلي القدير ان يمنحكم موفور الصحة والسعادة. وان يمنح السلام والخير والرفاه للشعب اليمني الصديق".