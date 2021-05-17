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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غدًا.. مطار عدن يطلق 3 رحلات دولية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
تقلع ثلاث رحلات جوية من مطار العاصمة عدن، إلى مطاري القاهرة وجدة الدوليين، غدًا الثلاثاء.
رقم الرحلة: 600.
خط الرحلة: عدن – القاهرة.
الإقلاع: 06:00.
الوصول: 08:30.
رقم الرحلة: 601.
خط الرحلة: القاهرة – عدن.
الإقلاع: 09:30.
الوصول: 14:00.
رقم الرحلة: 506.
خط الرحلة: عدن - جدة.
الإقلاع: 08:00.
الوصول: 10:00.
رقم الرحلة: 507.
خط الرحلة: جدة – عدن.
الإقلاع: 11:30.
الوصول: 13:30.
رقم الرحلة: 610.
خط الرحلة: عدن – القاهرة.
الإقلاع: 17:00.
الوصول: 19:30.
رقم الرحلة: 611.
خط الرحلة: القاهرة – عدن.
الإقلاع: 20:30.
الوصول: 01:00.