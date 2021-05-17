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غدًا.. مطار عدن يطلق 3 رحلات دولية 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

تقلع ثلاث رحلات جوية من مطار العاصمة عدن، إلى مطاري القاهرة وجدة الدوليين، غدًا الثلاثاء.

 

رقم الرحلة: 600.

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الإقلاع: 06:00.

الوصول: 08:30.

 

رقم الرحلة: 601.

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الإقلاع: 09:30.

الوصول: 14:00.

 

رقم الرحلة: 506.

خط الرحلة: عدن - جدة.

الإقلاع: 08:00.

الوصول: 10:00.

 

رقم الرحلة: 507.

خط الرحلة: جدة – عدن.

الإقلاع: 11:30.

الوصول: 13:30.

 

رقم الرحلة: 610.

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الإقلاع: 17:00.

الوصول: 19:30.

 

رقم الرحلة: 611.

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الإقلاع: 20:30.

الوصول: 01:00.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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