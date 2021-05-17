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مؤسسة خليفة الإنسانية تبادر بتوجيه حمولة من أسطوانات الغاز المنزلي إلى أهالي الساحل الغربي بسقطرى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بادرت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد الإنسانية، اليوم الاثنين، بتوجيه حمولة من أسطوانات الغاز المنزلي إلى أهالي الساحل الغربي في سقطرى.

 

ورحب المواطنون بشاحنات المؤسسة في مناطق حي زايد، ومصاقبهن، ودنوبان، وغيرها، للقضاء على شح المحروقات.

 

وتتكفل الأذرع الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتدبير الاحتياجات المعيشية الضرورية للمواطنين في الأرخبيل، ضمن خطة إنسانية للارتقاء بسقطرى خدميًا وتنمويًا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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