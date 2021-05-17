مركز الأرصاد: سحب ركامية وأمطار على الضالع ولحج وأبين غدًا الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد مركز الأرصاد، تشكل سحب ركامية غدًا الثلاثاء، مع توقعات بسثوط أمطار على محافظات الضالع ولحج، وأبين.



ونبهت النشرة الجوية للمركز، إلى تواصل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة بالمناطق الصحراوية والساحلية إلى ما بين 36 - 42 درجة مئوية.

ودعا المواطنين إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، والتحسب للتدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.