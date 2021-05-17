اخبار الخليج / اخبار اليمن

مركز الأرصاد: سحب ركامية وأمطار على الضالع ولحج وأبين غدًا الثلاثاء

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الأرصاد: سحب ركامية وأمطار على الضالع ولحج وأبين غدًا الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد مركز الأرصاد، تشكل سحب ركامية غدًا الثلاثاء، مع توقعات بسثوط أمطار على محافظات الضالع ولحج، وأبين.

 

ونبهت النشرة الجوية للمركز، إلى تواصل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة بالمناطق الصحراوية والساحلية إلى ما بين 36 - 42 درجة مئوية.

 

ودعا المواطنين إلى عدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، والتحسب للتدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا