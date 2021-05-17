معين عبدالملك يعزي بوفاة أرملة الفقيد الراحل عبدالعزيز عبدالغني

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى ابناء الفقيد الراحل رئيس مجلس الشورى السابق، عبدالعزيز عبدالغني، وذلك بوفاة المغفورة لها بأذن الله تعالى والدتهم الفاضلة.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة