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معين عبدالملك يعزي بوفاة أرملة الفقيد الراحل عبدالعزيز عبدالغني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

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بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى ابناء الفقيد الراحل رئيس مجلس الشورى السابق، عبدالعزيز عبدالغني، وذلك بوفاة المغفورة لها بأذن الله تعالى والدتهم الفاضلة.

 

وعبر رئيس الوزراء عن خالص التعازي وصادق المواساة لأبناء الفقيدة " محمد وعمر ووليد" وجميع اخوانهم وأفراد اسرتهم الكريمة.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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