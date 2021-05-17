صحيفة: مليشيا الحوثي تنهب مساعدات مرضى السرطان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن تورط المليشيات الحوثية الإرهابية في نهب مساعدات غذائية مقدمة لمرضى السرطان بمناطق سيطرتها.



وشددت الصحيفة على أن هذا الأمر يأتي في سياق استمرار المليشيات الحوثية في السطو على المواد الإغاثية.

ونوهت إلى أن المليشيات الحوثية قامت بنهب نحو 300 سلة غذائية، كانت مقدمة لمرضى السرطان في عدة مناطق.

ولفتت إلى تصاعد جرائم السطو والسرقة التي يقف وراء ارتكابها قادة ومشرفون في المليشيات الحوثية، والتي طالت أخيرًا مساعدات طبية وغذائية كانت قد خصصتها منظمات دولية لصالح الفقراء.