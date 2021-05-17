الحديدة..مليشيا الحوثي تستهدف سوق شعبي بطائرة مسيّرة وسقوط 6 مدنيين بين قتيل وجريح

المنامة - ياسر ابراهيم - استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الأحد، أحد الأسواق الشعبية بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة (غربي اليمن) بطائرة مسيرة، موقعة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.



وقالت مصادر محلية وطبية في الدريهمي، إن مليشيا الحوثي قصفت صباح اليوم، بقذائف متفجرة من طائرة مسيرة، سوقاً شعبياً في منطقة الطائف بالمديرية، ماأدى إلى مقتل وإصابة ستة مدنيين، حسب مركز إعلام العمالقة.



وأضافت المصادر أن الهجوم، "أسفر عن استشهاد مدني وإصابة 5 آخرين بجروح، تم نقلهم إلى مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية ومن ثم جرى تحويلهم إلى مستشفى الخوخة".



وبحسب المصادر فإن الضحايا: "محمد ثابت علي ومحمد حسين صالح وعصام سفيان أحمد وعماد محمد السيد، وعلي اللحجي سعيد وعبدالله فيصل جعفر"؛ سقطوا أثناء ماكانوا يعملون في أحد المطاعم.



ومطلع الأسبوع الماضي قتل وأصيب تسعة مدنيين غالبيتهم من الأطفال، في ذات المديرية، جراء انفجار لغم حوثي بسيارة كانت تقلهم.

