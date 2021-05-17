شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. الرئيس اليمني الراحل امام قبة الصخرة في القدس والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نشر ناشطون يمنيون صورة من أمام قبة الصخرة في المسجد الأقصى بالقدس الشريف ذكروا انها أخذت في يناير ١٩٦٢ م و يظهر فيها من الشمال إلى اليمين القاضي عبدالرحمن بن يحيى الإرياني ، رئيس الجمهورية الأسبق القاضي الأشهر عبدالله عبدالوهاب الشماحي والأستاذ عبدالله العلوي.
واوضحوا ان الصورة كانت قبل قيام ثورة سبتمبر ١٩٦٢ في اليمن السعيد أثناء زيارتهم للقدس الشريف
وعلقوا بالقول انه مثلما كانت القدس وأقصاها الشريف في قلوب وأفئدة الأولين فإنها ستظل كذلك في قلوب وأفئدة الآخرين حتى يرث الله الأرض ومن عليها .
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