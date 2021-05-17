شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. مكسيكية تفور بلقب "ملكة جمال الكون 2020" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - فازت المكسيكية أندريا ميزا بلقب ملكة جمال الكون 2020 في ليلة المنافسة النهائية التي أقيمت في فلوريدا بالولايات المتحدة، مساء الأحد بالتوقيت المحلي.
وخلفت ميزا، الجنوب إفريقية زوزيبيني تونزي، التي تم تمديد حملها للقب بعد تأجيل المسابقة عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.
وجاءت نتيجة المسابقة بالنسبة لبقية الخمسة الأوائل على النحو التالي:
الوصيفة الأولى: جوليا جاما من البرازيل
المركز الثاني: جانيك ماسيتا ديل كاستيلو من بيرو
المركز الثالث: أدلين كاستيلينو من الهند
المركز الرابع: كيمبرلي خيمينيز من جمهورية الدومينيكان
وقد تم اختيار ميزا من بين 74 مشاركة في المسابقة، من خلال لجنة تحكيم مكونة من 8 نساء، تضم فائزتين سابقتين باللقب، ورائدات أعمال وشخصيات تلفزيونية.
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