عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جريمة حرب.. الإرياني يدين استهداف الحوثيين لسوق شعبي بالحديدة

الإثنين 17 مايو 2021

الخليج 365

أدان معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة، واستنكر بأشد العبارات جريمة قصف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لمطعم في سوق الطايف الشعبي، بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، بطائرة مسيرة "إيرانية الصنع" لحظة اكتظاظ السوق بالمئات من المدنيين، والذي أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة خمسة مدنيين بجروح متفاوتة.



وأوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المواطنين في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة، من قصف بالمدفعية وقذائف الهاون والطيران المسير وزارعة الألغام والعبوات الناسفة في الطرق العامة، والتي يذهب ضحيتها المدنيين من الأطفال والنساء.

وطالب الإرياني المبعوث الاممي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بإدانة هذه الجريمة النكراء باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاك سافر لاتفاق ستوكهولم، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة لممارسة الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استهدافها الممنهج للمدنيين في المناطق المحررة، وتقديم المسئولين عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين الأبرياء للمحاسبة.