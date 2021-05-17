عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تقرير استخباراتي أمريكي: تدخلات إيران تزيد من معاناة اليمنيين

الإثنين 17 مايو 2021

الخليج 365

رجّح تقرير صادر من استخبارات الجيش الأمريكي تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، حيث يعاني الشعب اليمني من عدم الاستقرار منذ عام 2011.



وتعتبر التوقعات الجديدة التي عبّرت عنها استخبارات الجيش أن الحالة الصحية والإنسانية في اليمن تعد الأسوأ في العالم، وأن تلك الكارثة ستتواصل وتستمر بفعل الحرب، متهمة الحوثيين بالوقوف خلف هذه الأزمة.

كما اتهم التقرير إيران بمواصلة دعم الحوثيين بالأسلحة والمستشارين العسكريين، ما يزيد من ثقة الحوثيين بشكل واضح.

وكان مارتن غريفثس المبعوث الأممي إلى اليمن، قد قال في وقت سابق، إن الوضع في مأرب خطير بسبب هجمات الحوثيين، مشيراً إلى أن موقف الحكومة اليمنية من عملية السلام كان ممتازاً.

يأتي ذلك فيما أكدت الولايات المتحدة وفرنسا أن الحوثيين يأخذون مستقبل اليمن رهينة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن مبعوثها إلى اليمن، تيم ليندركينغ، والدبلوماسي في الخارجية الفرنسية، كريستوفر فارنو، أكدا ضرورة مشاركة الحوثيين في صفقة عادلة ستجلب الراحة للشعب اليمني.

وأكد المسؤولان أن استمرار الهجوم الحوثي على مأرب يُهدد بتكلفة عالية.