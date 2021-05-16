بن مبارك يناقش مع وزير الشؤون الخارجية الجيبوتي تفعيل انعقاد اللجان المشتركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع وزير الشؤون الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وعدوانها المستمر على قطاع غزه.



وتطرق الوزير بن مبارك في اللقاء على هامش زيارته لجمهورية جيبوتي الشقيقة للمشاركة في حفل تنصيب فخامة الرئيس عمر جيله لولاية رئاسية جديدة، إلى تطورات الأحداث في الملف اليمني والجهود المبذولة لإحلال السلام..مؤكداً حرص الحكومة على انهاء معاناة اليمنيين وتحقيق المصالحة الوطنية وصولاً الى إيجاد سلام دائم وشامل وفق المرجعيات المتفق عليها.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع الجالية اليمنية في جيبوتي وما يتلقونه من دعم وتسهيلات في بلدهم الثاني، انعكاسا للعلاقات الاخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وكذلك تفعيل انعقاد اللجان المشتركة لما ذلك من أهمية في تنسيق العمل المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها نحو مستويات وافاق أوسع.

من جانبه عبر وزير الشؤون الخارجية الجيبوتي عن سعادته بهذه الزيارة.. مشيدا بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين..مؤكدا موقف جمهورية جيبوتي الثابت والداعم للحكومة اليمنية ولكل ما يكفل وحدة وامن واستقرار اليمن.

حضر اللقاء سفير بلادنا لدى جيبوتي عبدالله مسلم السقطري.