تدمير مسيرة بالحديدة وخسائر حوثية بالجوف والضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

أعلنت القوات اليمنية إسقاط مسيرة حوثية في الحديدة، فيما تكبدت المليشيات الانقلابية عشرات القتلى والجرحى بضربات نوعية بالجوف والضالع.



ويعد تدمير الطائرة بدون طيار في الحديدة هو الثاني من نوعها خلال أقل من 24 ساعة الماضية، حيث سبق للجيش اليمني إسقاط مفخخة حوثية مماثلة في مأرب.

كما تأتي عقب ساعات من هجوم دموي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا بواسطة طائرة بدون طيار واستهدفت سوقا شعبيا في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، إنها دمرت طائرة مسيرة لمليشيا الحوثي في بلدة "الطائف" بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، مشيرة إلى أن العملية تمت عقب هجوم الانقلابيين عبر مفخخة على سوق شعبي في البلدة، خلف 6 قتلى وجرحى مدنيين.