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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعزي بوفاة أرملة الفقيد الراحل عبدالعزيز عبدالغني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى ابناء الفقيد الراحل رئيس مجلس الشورى السابق، عبدالعزيز عبدالغني، وذلك بوفاة المغفورة لها بأذن الله تعالى والدتهم الفاضلة.
وعبر رئيس الوزراء عن خالص التعازي وصادق المواساة لأبناء الفقيدة " محمد وعمر ووليد" وجميع اخوانهم وأفراد اسرتهم الكريمة.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.