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رئيس الوزراء يعزي بوفاة أرملة الفقيد الراحل عبدالعزيز عبدالغني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

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بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى ابناء الفقيد الراحل رئيس مجلس الشورى السابق، عبدالعزيز عبدالغني، وذلك بوفاة المغفورة لها بأذن الله تعالى والدتهم الفاضلة.

 

وعبر رئيس الوزراء عن خالص التعازي وصادق المواساة لأبناء الفقيدة " محمد وعمر ووليد" وجميع اخوانهم وأفراد اسرتهم الكريمة.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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