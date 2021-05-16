رئيس الوزراء يعزي بوفاة أرملة الفقيد الراحل عبدالعزيز عبدالغني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى ابناء الفقيد الراحل رئيس مجلس الشورى السابق، عبدالعزيز عبدالغني، وذلك بوفاة المغفورة لها بأذن الله تعالى والدتهم الفاضلة.

