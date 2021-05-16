شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الشباب والرياضة تنعي المدرب الوطني سامي نعاش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نعت وزارة الشباب والرياضة، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الكابتن سامي حسن النعاش، الذي وافته المنية صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن.



واشادت الوزارة في بيان لها، بمناقب الفقيد الذي يعد أحد رموز الرياضة اليمنية، ممن ساهموا بفعالية في العديد من الإنجازات والمحطات الرياضية محليا وخارجيًا في ناديه التلال، وفي المنتخبات الوطنية مدرباً بفئاتها المختلفة.