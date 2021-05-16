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وزارة الشباب والرياضة تنعي المدرب الوطني سامي نعاش

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نعت وزارة الشباب والرياضة، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الكابتن سامي حسن النعاش، الذي وافته المنية صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن.

واشادت الوزارة في بيان لها، بمناقب الفقيد الذي يعد أحد رموز اليمنية، ممن ساهموا بفعالية في العديد من الإنجازات والمحطات محليا وخارجيًا في ناديه التلال، وفي المنتخبات الوطنية مدرباً بفئاتها المختلفة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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