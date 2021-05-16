شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام: نزع 3154 لغما وذخيرة غير متفجرة حوثية خلال الاسبوع الثاني من مايو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو 3154 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي.



وذكر في بيان نشره مكتبه الإعلامي، أن من بين ماتم نزعه 2720 لغماً مضاداً للدبابات، و122 لغماً مضاداً للأفراد.

وحسب المشروع فإن الفرق الميدانية نزعت منذ بداية الشهر ولغاية 14 منه 5815 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة من مخلفات الحوثيين.

وارتفعت أعداد الألغام والعبوات الناسفة التي نزعها البرنامج منذ انطلاقه إلى 246.866 حسب بيانات المشروع