نائب الرئيس يعزي في وفاة الكابتن سامي نعاش والشيخ حمد بن حيدر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى عمرو وحسن نعاش، عزاهما فيها بوفاة والدهم الكابتن سامي حسن نعاش المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب الفقيد وأدواره الوطنية وكفاءته العملية والإدارية، ومسيرته الرياضية الحافلة بالإنجاز والنجاح كلاعب ومدرب، وما تركه من بصمات كروية ورياضية شاهدة على تميزه وعطائه الفريد.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وإخوانه وأقاربه ومحبيه، وكافة زملاءه الرياضيين ولاعبي المنتخب الوطني خاصة،، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ حمد بن محمد حيدر، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.