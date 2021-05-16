‏وزير الإعلام: مليشيا الحوثي تتخذ مأساة فلسطين مادة للمتاجرة والتكسب السياسي والمادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من مغبة الوقوع ضحية الاستغلال والتضليل الذي تمارسه المليشيا المدعومة من ايران.



وبين ان مليشيا الحوثي تتخذ من القضية الفلسطينية ومأساة الشعب الفلسطيني الصامد في الأراضي المحتلة مادة للمتاجرة والتكسب السياسي والمادي، وإطالة امد الحرب في اليمن، والاستمرار في قتل اليمنيين.

‏ولفت إلى أن مليشيا الحوثي تحاول استثمار مشاعر اليمنيين ازاء الأحداث التي تشهدها مدينة القدس والأراضي المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير على يد آلة البطش الإسرائيلية، لتنظيم حملات جمع للاموال لتمويل الجهود الحربي، والزج بالمزيد من المغرر بهم لقتل الشعب اليمني.

‏وأكد الارياني ان ممارسات مليشيا الحوثي الارهابية منذ انقلابها على الدولة لا تختلف عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، من قصف الأحياء السكنية، وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء بدم بارد، وتدمير المنازل، ومنع الشعائر الدينية، والاختطاف والاخفاء القسري