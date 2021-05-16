وزارة الاعلام والثقافة والسياحة تنعي الصحفي ابراهيم ناجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة الصحفي ابراهيم علي ناجي، مدير تحرير موقع عدن بوست الاخباري الذي وافاه الأجل في مدينة الضالع متأثرا بفيروس كورونا.



وأشادت الوزارة بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية الشجاعة حيث يعد من أبرز الصحفيين في محافظة الضالع الذين أخذوا على عاتقهم الوقوف الى جانب الحقيقة ومناصرة المظلومين وتوعية الرأي العام وتعرض في سبيل ذلك للكثير من المضايقات والمتاعب.

واعتبرت الوزارة رحيل ناجي وأمثاله يعد خسارة فادحة إذ يترك رحيل هؤلاء فراغا لا يتأتى سده في هذا الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلد.

وعبرت الوزارة عن بالغ الحزن وعميق الأسى بهذا الرحيل المبكر، متقدمة بالتعازي والمواساة إلى أسرته في هذا المصاب الأليم، وإلى كافة زملائه وأصدقائه ومحبيه وكافة الوسط الصحفي والاعلامي، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.