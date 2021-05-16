شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "المشتركة" تدمر طائرة حوثية مسيرة استهدفت مدنيين بالدريهمي في الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة إسقاط وتدمير طائرة مسيرة محملة بقذائف تابعة للمليشيات الحوثية التابعة لإيران ، اليوم الأحد 16 مايو 2021 م ، استهدفت مدنيين في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في الحديدة غربي اليمن.



وكانت المليشيات الحوثية قد استهدفت، صباح الأحد، سوقاً شعبية في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي بقذائف أطلقتها من الطائرة المسيرة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة 6 مدنيين من عمال أحد المطاعم