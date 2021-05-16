العميد اليسري يشيد بتضحيات القوات الخاصة في إفشال مخططات الحوثيين الإرهابية

المنامة - ياسر ابراهيم - ثمن قائد قوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية العميد يحيى اليسري، التضحيات الجسيمة لقوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، في مواجهة مليشيات التمرد الحوثية، وإفشال مخططاتها الإرهابية، وإسنادهم المستمر للجيش الوطني في كافة الجبهات.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأحد، منتسبي قوات الأمن الخاصة المرابطين في الجبهات غرب محافظة مأرب وتبادل معهم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وفقا لوكالة سبأ.

وخلال الزيارة الذي رافقه فيها رئيس عمليات قوات الأمن الخاصة بمأرب العقيد عادل الغانمي، أشاد العميد اليسري بجاهزية منتسبي قوات الأمن الخاصة بمأرب، وبيقظتهم الأمنية العالية، ومستوى انضباطهم في مواقعهم ووحداتهم.

من جهته أكد العقيد عادل الغانمي أن منتسبي قوات الأمن الخاصة بمأرب ومعهم كافة منتسبي الوحدات الأمنية في المحافظة يقومون بدورهم في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية النظام والقانون، وفرض هيبة الدولة، والقيام بمهامهم ومسؤولياتهم الأمنية على أكمل وجه.