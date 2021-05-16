شكرا لبحثكم عن خبر دعوة لمساعدة أسرة الفقيد الصحفي إبراهيم ناجي - الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ندعوا كافة الزملاء الصحفيين والصحفيات والجهات المعنية والقوى السياسية وأهل الخير إلى تقديم يد العون والمساعدة لأسرة الفقيد الصحفي إبراهيم علي ناجي - الضالع الذي توفاه الأجل يوم 15 مايو 2021 بعد معاناة مع فيروس كورونا كوفيد-19 في محجر جلاس بمحافظة الضالع .

الزميل الصحفي إبراهيم علي ناجي لديه 6 من الأبناء 4 فتيات وولدان، وهو من أسرة فقيرة ، ويمتلك بيت صغير في قرية الحقل بمديرية الازارق محافظة الضالع لا يتسع أسرته المكلومة للأسف.

توفى زملينا الصحفي إبراهيم ناجي بعد معاناة أسابيع مع المرض بمحجر علاج مرضى كورونا في مدينة الضالع، ولازالت اسرته مديونة بتكاليف علاجه واقامتها بالضالع، وتحتاج إلى لفتة إنسانية ومد يد العون والمساعدة لهم في مصابهم الاليم بفقدان معيلهم وتخفيف الأعباء عليهم وما حل بهم من فقد كبير.

في حال تجاوبكم لهذه الدعوة الإنسانية مع أسرة فقيدنا الصحفي إبراهيم ناجي، سنتولى فتح حساب للتبرع، والإشراف عليه شخصياً من عدن بالتنسيق ميدانياً مع الزميل الصحفي علي محسن الحسني وهو جار وقريب للفقيد المرحوم إبراهيم ناجي وكلاهما من آل الحسني - قرية الحقل - مديرية الازارق - محافظة الضالع.

نأمل تجاوبكم وإعادة النشر للمناشدة، لجمع اي تبرعات كانت لسداد مديونية أسرة الفقيد والتخفيف من معاناتهم، وكان الله في عون أسرة فقيد الصحافة الزميل إبراهيم ناجي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

#ملاحظة:

بناء على طلب الزملاء وأهل الخير، ولكون الصرافات مغلقة خلال العيد، يتم التبرع لأسرة الفقيد الصحفي إبراهيم ناجي عبر حساب الكريمي باسم الصحفي بسام القاضي من خلال الأرقام التالية للحساب

دولار أمريكي ‪221157247‬

ريال يمني ‪1 213 1056‬

ريال سعودي ‪421118453‬

#تنبيه عند بدأ عمل الصرافات سيتم فتح حساب رسمي باسم حملة مساعدة أسرة الفقيد الصحفي إبراهيم ناجي - الضالع وأشعاركم بإذن الله في ذلك.

#بسام_القاضي

رابط الدعوة في الفيسبوك

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3897860526934405&id=100001314897813

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