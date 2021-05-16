شكرا لبحثكم عن خبر وثيقة .. مدير شرطة عدن يحدد وزن وسعر القرص الروتي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يتداول نشطا مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة موقعة من مدي. شرطة عدن العميد مطهر الشعيبي يوجه إدارة البحث الجنائي بمتابعة قرار تحديد وزن وسعر القرص الروتي بعدن. وليس هناك ما يؤكد صحة الوثيقة، كما لم يتم نفيها وبدأت بعض المخابز تطبيق القرار من أمس الأول.

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