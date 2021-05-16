شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة شخص غرقا في أحد سدود صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

توفي شاب يمني عشريني، غرقًا اليوم الأحد 16 مايو / ايار 2021م في أحد السدود جنوبي العاصمة صنعاء.



وذكرت مصادر محلية ان الشاب بلال حيدر عبده سعد الجعدي، أحد أبناء محافظة ريمة غرق أثناء السباحة في سد سيان بمديرية سنحان، لافتة إلى ان المتوفي كان في نزهة عيدية مع مجموعة من أصدقائه.

ورغم تحذيرات الارصاد والدفاع المدني لا تزال السدود في صنعاء تشهد حوادث غرق عديدة؛ بسبب تجاهل مخاطر السباحة فيها.