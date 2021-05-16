شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في الصفراء بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أفشلت القوات الحكومية، الأحد، محاولة تسلل شنتها مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية بمديرية الصفراء محافظة صعدة.



ونقلت وكالة الانباء اليمنية "سبأ نت" عن قائد لواء حرب 1 العميد الغنيمي، قوله، أن قوات الجيش الوطني خاضت مواجهات ضارية في "مربع حصن حماد" ضد مليشيا الإنقلاب الحوثي، وكسرت محاولة التسلل والهجوم الذي نفذتها عناصر من الميليشيا.

وبين أن مدفعية تحالف دعم الشرعية كثفت ضرباتها المدفعية على تجمعات ومواقع تمركز العيارات الثقيلة للمليشيات، ما أدى إلى تدمير العديد منها.