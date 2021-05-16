وفاة طفلتين بصاعقة رعدية ضربت منزلهما بمحافظة ريمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

الخليج 365 ـ ريمة

توفيت طفلتين، مساء السبت 15 مايو/أيار 2021م، إثر صاعقة رعدية في مديرية الجبين بمحافظة ريمة.



وقالت مصادر محلية، إن الطفلتين وجدان وأماني عبد الرحمن يحيى، توفيتا إثر صاعقة رعدية ضربت منزلهما الواقع في منطقة جننه بقرية القبلية.

وتم نقل الطفلتين إلى المركز الصحي بمنطقة عُدّن، إلا انهما كانتا قد فارقتا الحياة متأثرات بالصاعقة الرعدية.

وذكرت المصادر ان المحافظة شهدت تزايدا في الصواعق الرعدية التي تزامنت مع موسم الأمطار في كل عام.