سقطرى.. مساعدات غذائية إماراتية لـ 6 أحياء سكنية غرب المحافظة

شملت المساعدات على مواد غذائية أساسية منها الدقيق، والأرز والتمر، والزيت والسكر والملح والشاي وغيرها.

استقبلت ستة أحياء سكنية غرب محافظة سقطرى، اليوم الأحد، مساعدات غذائية من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.

محمد يوسف

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