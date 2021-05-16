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سقطرى.. مساعدات غذائية إماراتية لـ 6 أحياء سكنية غرب المحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

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استقبلت ستة أحياء سكنية غرب محافظة سقطرى، اليوم الأحد، مساعدات غذائية من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.

 

وتوجهت القوافل الغذائية إلى أحياء الشيخ زايد وقشرو وسلمهو وعبلهن وعجمان وصارفة، في استئناف لجهود الأذرع الإنسانية الإماراتية.

 

شملت المساعدات على مواد غذائية أساسية منها الدقيق، والأرز والتمر، والزيت والسكر والملح والشاي وغيرها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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