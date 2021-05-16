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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقطرى.. مساعدات غذائية إماراتية لـ 6 أحياء سكنية غرب المحافظة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
استقبلت ستة أحياء سكنية غرب محافظة سقطرى، اليوم الأحد، مساعدات غذائية من مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية.
وتوجهت القوافل الغذائية إلى أحياء الشيخ زايد وقشرو وسلمهو وعبلهن وعجمان وصارفة، في استئناف لجهود الأذرع الإنسانية الإماراتية.
شملت المساعدات على مواد غذائية أساسية منها الدقيق، والأرز والتمر، والزيت والسكر والملح والشاي وغيرها.