شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يتلقى برقية تهنئة من وكيلة الامين العام للامم المتحدة بمناسبة عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من وكيلة الامين العام للامم المتحدة والامينة التنفيذية الدكتورة رولا دشتي، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.



وقالت وكيلة الامين العام للامم المتحدة في البرقية" يسرني ان اتقدم الى فخامتكم بمناسبة عيد الفطر المبارك باسمى آيات التهنئة واطيب التمنيات بدوام العطاء ووافر الصحة والعافية، سائلة المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة الفضيلة باليُمن والبركات على فخامتكم وعلى الشعب اليمني والامتين العربية والاسلامية بالمزيد من التقدم والازدهار".