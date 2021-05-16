هادي يتلقى برقية تهنئة من نظيره الاوزبكستاني بمناسبة عيد الفطر

وقال الرئيس الاوزبكستاني في البرقية" يسعدني ان اعرب عن اطيب تمنياتي وتبريكاتي لفخامتكم بمناسبة عيدالفطر المبارك، سائلاً الخالق ذو الجلال ان يعيدها عليكم بموفور الصحة والبركة في العمر والسعادة والنجاحات الجديدة لقيادتكم النبيلة وللشعب اليمني الشقيق دوام التقدم والرفاهية".

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من نظيره الاوزبكستاني شوكت ميرضيايوف، هنأه فيها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012