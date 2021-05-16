شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية تهنئة من نظيره الاوزبكستاني بمناسبة عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من نظيره الاوزبكستاني شوكت ميرضيايوف، هنأه فيها بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال الرئيس الاوزبكستاني في البرقية" يسعدني ان اعرب عن اطيب تمنياتي وتبريكاتي لفخامتكم بمناسبة عيدالفطر المبارك، سائلاً الخالق ذو الجلال ان يعيدها عليكم بموفور الصحة والبركة في العمر والسعادة والنجاحات الجديدة لقيادتكم النبيلة وللشعب اليمني الشقيق دوام التقدم والرفاهية".