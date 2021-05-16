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تعز: مكتب الصحة يحذر من موجة ثالثة من "كورونا" ويكشف الأسباب

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المنامة - ياسر ابراهيم - حذر مكتب الصحة بمحافظة تعز، اليوم السبت، من موجة ثالثة من فيروس ، بعد تزايد أعداد الإصابات المسجّلة خلال اليوم. 

وأرجع ناطق لجنة الطوارئ العليا بالمحافظة الدكتور أحمد منصور، السبب إلى "عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وخاصة أيام عيد الفطر المبارك".

وأوضح الدكتور منصور، أنه "من خلال الفحوصات اليومية، بدء اليوم ارتفاع عدد الحالات، بعد أن كادت الحالات تصل إلى الصفر في الأيام الماضية". 

ودعا الدكتور أحمد منصور المواطنين إلى "توخي الحذر، وعدم التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء الكمامات، والسلام بالنظر".

وكانت لجنة الطوارئ العليا قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 11 حالة في محافظة تعز، وأربع حالات في حضرموت، دون تسجيل أي حالات وفاة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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