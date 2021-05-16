تعز: مكتب الصحة يحذر من موجة ثالثة من "كورونا" ويكشف الأسباب

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر مكتب الصحة بمحافظة تعز، اليوم السبت، من موجة ثالثة من فيروس كورونا، بعد تزايد أعداد الإصابات المسجّلة خلال اليوم.

وأرجع ناطق لجنة الطوارئ العليا بالمحافظة الدكتور أحمد منصور، السبب إلى "عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، وخاصة أيام عيد الفطر المبارك".

وأوضح الدكتور منصور، أنه "من خلال الفحوصات اليومية، بدء اليوم ارتفاع عدد الحالات، بعد أن كادت الحالات تصل إلى الصفر في الأيام الماضية".

ودعا الدكتور أحمد منصور المواطنين إلى "توخي الحذر، وعدم التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء الكمامات، والسلام بالنظر".

وكانت لجنة الطوارئ العليا قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 11 حالة في محافظة تعز، وأربع حالات في حضرموت، دون تسجيل أي حالات وفاة.