شكرا لبحثكم عن خبر لاعب يتهم اتحاد الكرة بالتقصير في علاج النعاش والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال لاعب كرة قدم سابق، فضل عدم الكشف عن اسمه، ان الجهات المختصة قصرت في علاج الكابتن سامي نعاش، ولم تعطه الاهتمام المطلوب.

واكد اللاعب السابق انه كان بالإمكان نقل مدرب المنتخب الوطني بطائرة خاصة للعلاج في الخارج وبكلفة لن تتجاوز ال12 الف دولار، لكن اتحاد الكرة اهمل ذلك مثلما قصر في التواصل مع النعاش عند مرضه.

وتوفي النعاش صباح اليوم بعدن عن عمر ناهز الـ64 هاما بعد معاناة طويلة مع كورونا قربت من الشهر.