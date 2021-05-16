وزير الداخلية يشيد بتكاتف وتلاحم ابناء محافظة حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

اشاد وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، بجهود تكاتف وتلاحم افراد المجتمع بمحافظة حضرموت ومساندتهم لجهود السلطة المحلية بالمحافظة في تعزيز الامن والاستقرار.



وثمن الوزير حيدان، خلال لقائه، اليوم، بمدينة سيئون مرجعية قبائل وادي حضرموت وعدد من الاعيان والشخصيات الاجتماعية بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري و مدير عام امن وشرطة ساحل حضرموت اللواء الركن سعيد العامري وعضو مجلس الشورى رئيس المرجعية الشيخ عبدالله الكثيري، بما لمسه من تعاون بين المواطنين تجسدت صورته في ترابط وتماسك النسيج الاجتماعي..داعيا ابناء وادي حضرموت الى المحافظة على تلك الصورة الجمالية التي تمتد للارث الحضاري والتاريخي لابناء المحافظة منذ القدم.

ونقل الوزير حيدان، للجميع تهاني القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك..سائلا المولى عزوجل ان يعيدها وقد تحقق للوطن الاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة من مليشيا الحوثي..لافتا الى أهمية دور وجهاء واعيان حضرموت في مساندة تنفيذ خطط الحكومة وقيادة السلطة المحلية في مختلف المجالات، بما فيها المسؤولية التشاركية لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على مؤسسات الدولة.

واشار، الى الدور الكبير الذي قدمته وتقدمه مدينة سيئون وأبنائها في ترجمة الإرادة الوطنية للشعب من خلال تمكنها من احتضان هموم الوطن والتصدي لكافة المشاريع الصغيرة وتوحيد الصف الوطني تحت راية القيادة الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

من جانبه، استعرض الوكيل الكثيري جهود السلطة المحلية في استقرار الخدمات العامة وكذا دعم الاجهزة الامنية والعسكرية للقيام بالدور المناط بها بصورة جيدة.