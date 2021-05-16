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شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. اولى الصور للمدرب النعاش بعد وفاته والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وصل قبل قليل الى مسجد ابان بمدينة كريتر في العاصمة عدن جثمان الفقيد سامي حسن نعاش مدرب المنتخب الوطني الاول لكرة القدم الذي وافاه الاجل فجر اليوم بمركز عزل كورونا.
ونشر الصحفي النعماني قبل قليل صور الجنازة والمشيعين يدخلونها الى مسجد ابان للصلاة عليها قبل الدفن في مقبرة القطيع عقب صلاة الظهر.
والصور هي الاولى للجنازة.
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