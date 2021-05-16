شاهد ..اصطياد سمكة ضخمة ونادرة بالمكلا (صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن احدى الصيادين بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت من اصطياد سمكة الثمد (التونة) من النوع النادر. والسمكة التونة المصطادة هي ذات الزعنفة الزرقاء التى تعيش في مياه البحار البارده مثل بحار اليابان و و بحر الشمال في القارة الأوربية. ويتميز هذا النوع من سمك التونه ذات الزعنفه الزرقاء عن سمك التونه ذات الزعنفه الصفراء المعروفه لنا و التي تعيش في مياه البحار الدافئه مثل بحارنا بتركيز الماده الغذائية في لحمه. و يبلغ وزن السمكه 375كيلوجرام و يبلغ طول السمكة 2.275 متر

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