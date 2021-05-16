رئيس الجمهورية يصدر قرار تعيين جديد .. الاسم والصورة والمنصب

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يزيد بن سلمان - شبوة - عدن الغد | السيرة الذاتية لقائد اللواء ١٢٣ مشاة بالمهرة العميد الركن أحمد محمد لقلم . جمال سليمان الوليدي الإسم : أحمد محمد بن محمد عمر الوليدي ( لقلم ) مواليد . سبتمبر عام ١٩٦٤م محافظة أبين مديرية مودية قرية اورمة ( منصب ) الحالة الاجتماعية متزوج لديه من الأبناء ثلاثة ذكور وثلاث اناث المؤهلات العلمية والدورات التخصصية للقائد لقلم .. _ شهادة زمالة . كلية الحرب العليا . صنعاء ٢٥ نوفمبر ٢٠١٣م _ ماجستير علوم عسكرية . صنعاء ٢١ مايو ٢٠٠٢م _ دبلوم علوم عسكرية الدفعة ١١ عدن صلاح الدين ١ سبتمبر ١٩٨٤م _ دورة قائد كتائب معهد الثلايا عدن ٣٠ أبريل ١٩٩٤م _ دورة صاعقة عدن ١٩٨٥م _ دورة مظلات عدن ١٩٨٥م المناصب التي شغلها القائد لقلم _ ركن إتصال اللواء الخامس من نوفمبر ١٩٨٤م إلى مايو ١٩٨٥م _ قائد سرية الإشارة اللواء الخامس من مايو ١٩٨٥م إلى يناير ١٩٨٦م _ ركن إتصال لواء الوحدة من ٣٠ ابريل ١٩٩٤م إلى ابريل ٢٠٠٧م _ ركن ثاني عمليات لواء الوحدة مشاة من ابريل ٢٠٠٧م إلى ٢١ ابريل ٢٠١٠م _ رئيس عمليات اللواء ١٢٣ مشاة من العام ٢٠١٠م الأوسمة والانواط حصل على وسام الشجاعة من قبل رئيس الجمهورية _ تم تعيينه قائدا للواء ١٢٣ مشاة بقرار من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في ١٣ مايو

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