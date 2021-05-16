شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. ظهور مفاجئ للبوحر في محافظة شبوة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاد القائد السابق لقوات النخبة الشبوانية المقدم محمد سالم البوحر الى محافظة شبوة عقب غياب دام سنوات. وغادر البوحر محافظة شبوة في اغسطس من العام ٢٠١٩ عقب سقوط معسكرات النخبة الشبوانية بيد قوات الجيش. ووصل البوحر الى مسقط راسه بمنطقة لقموش بمحافظة شبوة حيث شارك الاهالي احتفالات شعبية بعيد الفطر المبارك. ونشر نشطاء محليون صورا للبوحر وهو يتبادل التهاني بهذه المناسبة

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