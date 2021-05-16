كهرباء عدن تحرج مستشفيات العاصمة

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يزيد بن سلمان - شبوة - استقبلت عدد من المستشفيات الخاصة والحكومية بعدن عشرات الحالات المرضية جراء انقطاعات التيار الكهربائي. وقالت مصادر طبية لصحيفة عدن الغد ان العشرات من المرضى المصابون بامراض مزمنة نقلوا الى المستشفيات جراء اصابتهم باختناقات وتدهور وضعهم الصحي بسبب انقطاعات الكهرباء. وتشهد عدن ارتفاعا في درجات الحرارة هو الاكبر منذ سنوات يصاحبه انقطاع للتيار الكهربائي.

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