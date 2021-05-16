شكرا لبحثكم عن خبر وفاة صديق دحباش وبطل مسلسل ليالي الجحملية .. الاسم والصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي يوم الاحد الفنان اليمني عبد الكريم مهدي بمحافظة تعز. ومهدي واحد من ابرز الذين قدموا اعمالا فنية هادفة خلال السنوات الماضية بداها بدور ناجي في مسلسل دخباش. وبحسب مصادر طبية فقد توفي عقب جلطة دماغية تعرض لها. وشارك مهدي الذي توفي في عدد من الأعمال الدرامية هذا العام ابرزها ليالي الجحملية ومخلف صعيب. ومهدي فنان وكاتب مسرحي يمني شاعر غنائي آمين عام نقابة الفنانيين اليمنيين -محافظة تعز عضو اتحاد الادباء والكتاب اليمنيين

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