مأرب.. قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإيرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني امس سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، إثر معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.



وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان صحفي: "إن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفاً استهدف مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي في جبهات القتال في جبهة الكسارة، غرب مأرب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم".

وبحسب البيان، فقد استهدفت مدفعية الجيش كذلك مخزن أسلحة للحوثيين في جبهة المشجح، ومواقع وتجمعات لهم في ذات الجبهة،أدت الى تدمير دوريتين وسقوط من على متنها بين قتيل وجريح.

وأشار البيان إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت غارات جوية على تجمعات وتعزيزات "للميليشيا" في مواقع متفرقة غرب مأرب، أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، فضلاً عن تدمير أربع دوريات.