شكرا لبحثكم عن خبر احتيال طريف من نوعه في عمليات بيع اللحوم بعدن (تعرف على الحكاية) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لجا عدد من مالكي محال الجزارة بعدن الى عملية احتيال طريفة من نوعها في مواجهة تسعيرة لاسعار اللحوم في المدينة. وحددت السلطات سعرا للكيلو اللحم الواحد بمبلغ وقدره ٧ الف ريال يمني. وقوبلت عملية التسعير هذه برفض قطاع واسع من مالكي الملاحم. واجبرت حملة امنية مالكي الملاحم بالشيخ عثمان على البيع بهذه التسعيرة. وقامت عدد من المحال المخصصة لبيع اللحوم بالالتزام بهذه التسعيرة لكنها طلبت ان يتم الدفع بالعملة اليمنية القديمة الريال الكبير. وباعت ذات المحلات الكيلو اللحم بعشرة الف ريال من العملة الجديدة. وقال مالكو المحال انهم بذلك التزموا بالسعر المحدد وهو ٧الف ريال لكنهم يشترطون الدفع بالريال القديم. وتتراوح اسعار الريال القديم والجديد حيث يساوي ٩٣٢ ريالا للعملة الجديدة لكل دولار فيما تساوي ٦٤٠ ريالا لكل دولار بالعملة القديمة.

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