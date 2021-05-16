شكرا لبحثكم عن خبر وفاة مدرب منتخب اليمن بعد معاناة مع كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - فرحان المنتصر

توفي صباح اليوم الأحد، سامي نعاش، مدرب المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، في مركز عزل كورونا بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت لمدة شهر كامل.

وأصيب النعاش بفيروس كورونا، مع انطلاق معسكر المنتخب اليمني في مدينة عتق بمحافظة شبوة، منتصف شهر أبريل/نيسان الماضي، ثم تم نقله للعلاج في عدن واستقر في مركز العزل للعلاج لكن لم تتحسن حالته.

ومن المتوقع أن يتم موارة جثمانه الثرى، اليوم الأحد في مدينة عدن، مسقط رأسه.