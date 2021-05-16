القوات الحكومية تتصدى لمحاولة تسلل حوثية بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

أسقطت دفاعات الجيش الوطني" اليوم السبت" طائرة مسيرة تابعة لمليشيات الانقلاب الحوثية، في محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

وقالت مصادر محلية، أن دفاعات الجيش الوطني، أسقطت طائرة مسيرة لمليشيات الانقلاب، في الجبهات الشمالية الغربية من المحافظة.

والسبت الماضي، تمكنت دفاعات الجيش الوطني من إسقاط طائرة مسيّرة للمليشيات الحوثية، أثناء تحليقها باتجاه جبهة الكسارة، غربي مارب.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، أن الشعب اليمني وقواته المسلحة يقفون في معركة المصير والهوية ضد الإرهاب الإيراني ومليشياته الحوثية بالبلاد.

وأكد خلال زيارة تفقديه، لجبهات محزام ماس والكسارة، شمال غرب مأرب، أن الجيش والشعب اليمني، لن يقبلوا بتحويل صنعاء وكل اليمن إلى مستعمرة فارسية أو ساحة عبور لتهديد الأمن القومي العربي وتهديد خطوط وممرات الملاحة البحرية والمصالح العالمية الحيوية.