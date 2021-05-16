مليشيا الحوثي تنهب 300 سلة غذائية مخصصة لمرضى السرطان في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 مايو 2021

نهبت مليشيا الحوثي، السلال الغذائية، المخصصة لمرضى السرطان في العاصمة صنعاء، والتي تكفلت بها إحدى المؤسسات الكويتية عبر المؤسسة الوطنية لمكافحة مرضى السرطان.



وقال أحد المرضى، "إنه ذهب إلى مؤسسة السرطان لاستلام السلة الغذائية التي كانت مقررة له، بعد انتظار دام شهر؛ ولكنه فوجئ بعدم إدراج اسمه مع 300 أخرين من المرضى".

وأوضح المريض "أنه تواصل مع المؤسسة، وأبلغوهم أن الأسماء لم يتم ادراجها كاملة، بعد رفض الحوثيين إدراج الأسماء كاملة لأسباب غير معروفة".

وبيّن المريض، "أن مؤسسة السرطان، رفعت بعدد 500 اسم من المرضى المسجلين في النظام الإلكتروني التابع لها، بغرض استكمال استخراج التصريح لبدء التوزيع، وعند استخراجه لم يتم اعتماد إلا 200 حالة فقط، فيما قاموا بنهب مستحقات بقية الحالات، والبالغة 300 سلة غذائية".

وأشار إلى أن "المؤسسة اضطرت لاعتماد التوزيع بناء على الحروف الأبجدية للمرضى المسجلين لديها، كونهم جميعًا بحاجة للدعم والمساعدة، وحتى تضمن العدالة في تسليم السلال التي تم التصريح بتوزيعها، وهو الأمر الذي أدى إلى حرماني مع 300 من مرضى السرطان، من استلام السلال الغذائية التي كنا ننتظرها بفارغ الصبر".

وفرضت جماعة الحوثي مؤخرا اجراءات تعسفية على كافة المنظمات والمبادرات في مناطق سيطرتها، ومنعتها من عمليات توزيع الإغاثة، إلا بأخذ تصريح منها، فضلا عن قيامها بعرقلة استخراح التصاريح، والتي تقوم بمنحها للمنظمات الموالية لها.

وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت في وقت سابق مليشيا الحوثي بنهب المساعدات الغذائية وحرمان المواطنين من الاستفادة منها، واتهمت زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي بسرق اللقمة من أفواه الجوعي في اليمن.