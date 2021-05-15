الجيش الوطني يعلن نجاح قواته في إسقاط طائرة بدون طيار لمليشيات الحوثي في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني مساء السبت، نجاح قواته في إسقاط طائرة بدون طيار لمليشيات الحوثي في محافظة مأرب، شرقي البلاد.



وذكر الجيش في بيان مقتضب، أن دفاعات قواته ورجال القبائل المرابطة أسقطت الطائرة المسيرة للمليشيات المدعومة إيرانيا في الجبهات الشمالية الغربية من المحافظة النفطية.

وتأتي عملية إسقاط الطائرة الحوثية بالتزامن مع استمرار هجوم مليشيا الحوثي البري على محافظة مأرب منذ مطلع فبراير الماضي، ما تسبب بمعارك هي الأعنف منذ أعوام تكبد خلالها الانقلابيون آلاف القتلى والجرحى.

وفي وقت مبكر اليوم، قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، إن الشعب اليمني وقواته المسلحة يقفون في معركة المصير والهوية ضد الإرهاب الإيراني ومليشياته الحوثية بالبلاد.

وأكد -خلال جولة ميدانية لجبهات شمال غرب مأرب- أن الجيش اليمني والمقاومة اليمنية لن يقبلا بتحويل "صنعاء وكل اليمن إلى مستعمرة فارسية أو ساحة عبور لتهديد الأمن القومي العربي وتهديد خطوط وممرات الملاحة البحرية والمصالح العالمية الحيوية".

ونوه بدعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ووقفتهم الأخوية في معركة الدفاع العربي المشترك ضد الخطر الإيراني، طبقا لوزير الدفاع اليمني.