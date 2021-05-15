إبراهيم ناجي في ذمة الله

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يزيد بن سلمان - شبوة - توفي الصحفي اليمني ابراهيم ناجي في محافظة الضالع (جنوب غرب)، اليوم السبت، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وقالت مصادر طبية إن مدير تحرير موقع عدن بوست الاخباري الصحفي ابراهيم علي ناجي ، توفي في المحجر الصحي بالضالع متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وسبق أن عمل الصحفي ابراهيم علي ناحي مراسلا ومتعاونا لعدد من وسائل الإعلام في محافظة الضالع. ويعد الصحفي ابراهيم ناجي من أوائل الصحفيين الذين خاضوا غمار العمل الصحفي الميداني في الضالع مرورا بصحيفة العطاء ،وصحيفة الامناء،ومن ثم ادارته لتحرير موقع "عدن بوست الاخباري".

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