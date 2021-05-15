شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يفشل محاولة تسلل لميليشيا الحوثي بمديرية الصفراء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أفشلت قوات الجيش الوطني اليوم، محاولة تسلل شنته مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية بمديرية الصفراء محافظة صعدة.



وقال قائد لواء حرب 1 العميد الغنيمي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن قوات الجيش الوطني خاضت مواجهات ضارية في "مربع حصن حماد" ضد مليشيا الإنقلاب الحوثي، وكسرت محاولة التسلل والهجوم الذي نفذتها عناصر من الميليشيا.

وأوضح أن مدفعية تحالف دعم الشرعية كثفت ضرباتها المدفعية على تجمعات ومواقع تمركز العيارات الثقيلة للمليشيات، ما أدى إلى تدمير العديد منها.