شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اللواء الركن عادل القميري يثمن الإسناد المتواصل من قبل تحالف دعم الشرعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ثمن المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، الدعم والإسناد المتواصل من قبل تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.



ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أشاد اللواء القميري في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بالجاهزية القتالية العالية وبالمعنويات المرتفعة التي يتمتع بها مقاتلو الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات.

وأكد اللواء، خلال زيارة تفقدية لمواقع الجيش في جبهات القتال بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب، أن القوات المسلحة اليمنية تعاملت مع كل الهجمات الانتحارية التي حشدت لها ميليشيا الحوثي ومن ورائها إيران بكل إمكانياتها.